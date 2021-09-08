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السعودية.. إنهاء خدمات مسؤول بارز لارتكابه تجاوزات خطيرة

8
SEPTEMBER
2021
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمرا ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي من منصبه، وإحالته إلى التحقيق.
 
وأشار الأمر الملكي إلى أنه بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، والأمر الملكي رقم (أ / 165)، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، فقد وجهت إليه تهمة ارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص.
 
وأضاف الأمر: "تقرر إنهاء خدمة الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
كذلك نص الأمر على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
 
وكان الحربي، الذي ولد عام 1962 وحصل على بكالوريوس العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية في الرياض وتخرج برتبة ملازم، بدأ خدمته العسكرية الفعلية العام 1982.
 
ولاحقا التحق بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وتدرج من قائد سرية إلى قائد قوة المدينة المنورة عام 2001، مرورا بمناصب قائد كتيبة وقائد مركز التجنيد والتدريب ومدير العمليات.
 
ثم نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة عام 2006، حيث تم تعيينه مديرا للعمليات قبل أن يتم تعيينه قائدا لقوات الطوارئ الخاصة في العام 2010.
 
وفي العام 2016 شغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج، وبعدها بعام تقريبا تم تعيينه قائدا لأمن العمرة والحج، ثم تولي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية في 27 ديسمبر 2018 حتى إعفائه من خدماته أمس الثلاثاء.
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