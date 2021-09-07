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غارات إسرائيلية على غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

7
SEPTEMBER
2021
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شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
 
وقال مصدر في مدينة غزة إنّ طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مدينة خانيونس في جنوب القطاع.
 
وعلى الحدود الشمالية للقطاع، قال شاهد عيان إنّ المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة على الأقلّ شرقي مخيم جباليا. ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
 
من جانبه، أكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه شنّ غارات جويّة استهدفت "ورشة تابعة لحماس لتصنيع الصواريخ إلى جانب مجمّع عسكري في مدينة خانيونس يحتوي على مصنع إسمنت يستخدم لبناء أنفاق إرهابية".
 
وأوضح البيان أنّ الغارات جاءت "ردّاً على إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل"، مشدّداً على أنّ إسرائيل ستواصل "الردّ بقوة على أيّ محاولات إرهابية تنطلق من قطاع غزة".
 
والبالونات الحارقة أداة يستخدمها نشطاء فلسطينيون بهدف إشعال النيران في الحقول الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
 
وفي 21 مايو الماضي، أعلنت إسرائيل وحماس وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً، أسفر عن مقتل 260 فلسطينيا، و13 إسرائيليا.
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