"هآرتس" تكشف تفاصيل عن سجانة إسرائيلية في برج سجن "جلبوع" لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين منه

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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية معلومات جديدة عن السجانة التي كانت موجودة في برج الحراسة لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" فجر الإثنين.

وقالت الصحيفة إن "السجانة التي كانت أعلى فتحة النفق في نقطة الحراسة اعترفت بأنها كانت تشعر بالنعاس لحظة هروب الأسرى".

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أوامر صدرت بحظر نشر المعلومات حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع".

يذكر أن ستة فلسطينيين هربوا من السجن الإسرائيلي شديد الحراسة، مما ترك سلطات السجن تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة، ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه تحدث إلى وزير الأمن الداخلي و"أكد على أن هذا حادث خطير يستلزم بذل قوات الأمن جهودا شاملة" للعثور على الفارين.