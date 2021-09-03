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عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا دون إجراء الانتخابات

3
SEPTEMBER
2021
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قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إنه "لا حل للأزمة في ليبيا دون إجراء الانتخابات".
وذكر صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط: "لا حل للأزمة في ليبيا وتحقيق المصالحة دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
 
وأضاف: "نحن بلد لدينا الدستور، هذا الأخير يعطي لمجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس.. وبالتالي، فإن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة، وضمّن هذا القرار في الإعلان الدستوري".
 
وختم صالح حديثه بالقول: "الحل هو انتخاب رئيس لكل الليبين، وهو الذي يقوم بالمصالحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".
 
من جهته، شدد بوريطة على أن "إجراء الانتخابات في ليبيا أساسي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد".
 
وأضاف: "يجب الحفاظ على المواعيد المتفق عليها بشأن الانتخابات الليبية"، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية".
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