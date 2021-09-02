مصر تبدأ رحلة إنتاج مليار جرعة سنويا من لقاح كورونا

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بدأت مصر خطة طموحة لإنتاج أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا سنويا، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، الأربعاء، إن مصر سنتنج هذا العدد الضخم من لقاح "سينوفاك" الصيني، وستصبح بذلك "أكبر منتج للقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأوضحت الوزيرة للصحفيين: "بموجب اتفاق مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفاك، سيتولى مصنعان في القاهرة الإنتاج"، لافتة إلى أن "أكثر من 200 مليون جرعة سنويا" سيتم إنتاجها في أحد المصنعين، وهو ما سيغطي الاحتياجات المحلية.

وأضافت أن "3 ملايين جرعة يوميا أي حوالي مليار جرعة سنويا (سيتم إنتاجها) في المصنع الثاني، مما سيتيح التصدير للدول الإفريقية لتغطية احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكورونا".

وفي السياق ذاته، قالت هبة والي رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) التي تتولى بالتصنيع: "حصلنا على تصريح من الهيئة المصرية للدواء، وتم بالفعل توزيع مليون جرعة من اللقاح" في مصر.

وكان خبراء صينيون زاروا مصر في وقت سابق لتفقد التجهيزات والمواد المخصصة لإنتاج اللقاح في مصانع "فاكسيرا".

ورسميا سجلت مصر 288441 إصابة "كوفيد 19"، من بينها 16736 حالة أدت إلى الوفاة.

وفي البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 102 مليون نسمة، حصل 7.5 مليون مصري على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكورونا.