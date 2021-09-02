living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تبدأ رحلة إنتاج مليار جرعة سنويا من لقاح كورونا

2
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأت مصر خطة طموحة لإنتاج أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا سنويا، حسبما أعلنت وزارة الصحة.
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، الأربعاء، إن مصر سنتنج هذا العدد الضخم من لقاح "سينوفاك" الصيني، وستصبح بذلك "أكبر منتج للقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط".
 
وأوضحت الوزيرة للصحفيين: "بموجب اتفاق مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفاك، سيتولى مصنعان في القاهرة الإنتاج"، لافتة إلى أن "أكثر من 200 مليون جرعة سنويا" سيتم إنتاجها في أحد المصنعين، وهو ما سيغطي الاحتياجات المحلية.
 
وأضافت أن "3 ملايين جرعة يوميا أي حوالي مليار جرعة سنويا (سيتم إنتاجها) في المصنع الثاني، مما سيتيح التصدير للدول الإفريقية لتغطية احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكورونا".
 
وفي السياق ذاته، قالت هبة والي رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) التي تتولى بالتصنيع: "حصلنا على تصريح من الهيئة المصرية للدواء، وتم بالفعل توزيع مليون جرعة من اللقاح" في مصر.
 
وكان خبراء صينيون زاروا مصر في وقت سابق لتفقد التجهيزات والمواد المخصصة لإنتاج اللقاح في مصانع "فاكسيرا".
 
ورسميا سجلت مصر 288441 إصابة "كوفيد 19"، من بينها 16736 حالة أدت إلى الوفاة.
 
وفي البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 102 مليون نسمة، حصل 7.5 مليون مصري على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكورونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout