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القضاء التونسي يصدر مذكرة تفتيش في حق نبيل القروي وشقيقه

1
SEPTEMBER
2021
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أصدر القضاء التونسي الثلاثاء مذكرة تفتيش في حق كل من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمد غازي القروي إثر نشر وسائل إعلام أخبارا عن توقيفهما في الجزائر منذ يومين.
 
وكشفت الأحد وسائل إعلام تونسية أن السلطات القضائية الجزائرية أوقفت المرشح السابق الى الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي القروي في مدينة تبسة.
 
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي لوكالة فرانس برس "تمّ إدراج كل من نبيل القروي وغازي القروي بالتفتيش من أجل اجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية".
 
وقال النويري إن القضاء أوقف أمس شخصا بتهمة مساعدة الأخوين القروي على مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية.
 
والأخوان القروي ملاحقان منذ العام 2017 في قضايا تبييض أموال وتهرّب ضريبي. وأوقف نبيل القروي للتحقيق معه في هذه القضايا قبل الإفراج عنه مؤقتا منتصف يونيو الفائت.
 
وترتبط تونس والجزائر باتفاقية "تبادل مساعدة وتعاون قضائي" تنص في عنوانها السادس على التزام الطرفين "بأن يسلّم أحدهما للآخر (...) كل شخص موجود بتراب إحدى الدولتين وهو موضوع تتبع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية بالدولة الأخرى".
 
كما تنص على وجوب أن يرفق طلب التسلّم "بنسخة رسمية من الحكم... أو بطاقة الإقاف أو من أية وثيقة أخرى لها نفس القوة".
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