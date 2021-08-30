حادث مأساوي.. وفاة رضيعة نسيتها والدتها في السيارة

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صدم الشارع الأردني بوفاة طفلة رضيعة نسيتها والدتها داخل مركبة، والتحقت بعملها في مدينة الزرقاء جنوب العاصمة الأردنية عمّان، لتتذكرها بعد أكثر من 4 ساعات، وتجدها قد فارقت الحياة.

وحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية عن حالة اختناق لطفلة.

وفور وصول القوات الأمنية للمكان تبين أن رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر، قد توفيت داخل مركبة والدتها المتوقفة في ساحة مخصصة لركن المركبات بمنطقة الرصيفة قرب مدينة الزرقاء.

وبعد أمر المدعي العام جرى تشريح جثة الطفلة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء، وتبين أن سبب الوفاة ارتجاع واستفراغ ما تسبب باختناقها، وتم تسليم الجثة لذويها لإتمام إجراءات الدفن.

وحسب التحقيقات، فإن والدة الطفلة هي موظفة في دائرة حكومية في الزرقاء، هي أم لطفلين آخرين وكانت سابقا تترك الطفلة لدى خالتها التي وجدت عملا، فقامت باصطحاب طفلتها إلى مكان عملها الذي يوجد به حضانة مخصصة لرعاية أطفال الموظفين في المؤسسة، إلا أنها نسيت الطفلة في المقعد الخلفي داخل المركبة.

وبعد حوالي 4 ساعات تذكرتها فأسرعت إلى المركبة لتجد الطفلة بدون أي حراك، وليتبين لها أنها قد فارقت الحياة.