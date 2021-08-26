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المغرب.. جريمة قتل ضحيتها يهودي بطنجة

26
AUGUST
2021
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أفادت شرطة مدينة طنجة المغربية، يوم الأربعاء، بأنها فتحت تحقيقا قضائيا لتحديد ظروف جريمة قتل مدير مطعم يعتنق الديانة اليهودية.
 
وقالت الشرطة القضائية إن التحقيق يهدف "لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم بمدينة طنجة".
 
وذكر بيان المديرية العامة للأمن أن "المعطيات الأولية تشير إلى تردد المشتبه فيه بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية، وهو مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وذلك بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية، قبل أن يدخل في خلاف مع الضحية، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى".
 
وأضافت المديرية أنه تم وضع المشتبه فيه في السجن المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات، فيما ترجح الإفادات الأولية أن الجريمة مرتبطة بخلاف عرضي.
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