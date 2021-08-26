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الجزائر تزيد الرحلات الجوية الدولية تخفيفا لقيود كوفيد-19

26
AUGUST
2021
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قررت الجزائر زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية التي تسمح بها بدءا من 28 أغسطس للمساعدة في إعادة الجزائريين العالقين في الخارج منذ بدء فرض القيود على السفر الجوي في بداية تفشي وباء كوفيد-19 العام الماضي.
وبدأت البلاد تدريجيا إعادة فتح حدودها في يونيو الماضي، رغم أنه يجب على الوافدين أن يتقيدوا بإجراءات صحية صارمة.
 
وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستشغل 32 رحلة جوية دولية أسبوعيا تشمل رحلات للمغادرة وأخرى للوصول في 3 مطارات جزائرية.
 
وتشغل الخطوط الجوية الجزائرية حاليا 9 رحلات للوصول كل أسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
 
 وستعمل غالبية الرحلات، وعددها 24 رحلة، على خطوط إلى فرنسا التي توجد فيها جالية جزائرية كبيرة، وستكون هناك أيضا رحلات إلى كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا وتونس.
 
وسيسمح لشركات طيران من تلك الدول بتسيير نفس العدد من الرحلات إلى ومن الجزائر.
 
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد علقت مساراتها الدولية في مارس العام الماضي رغم أنها قامت لاحقا بتسيير بعض رحلات للطوارئ.
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