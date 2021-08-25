living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"طفح الكيل".. عاملو الحمامات بالمغرب غاضبون من قرار الإغلاق

25
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار قرار الحكومة المغربية، بإغلاق الحمامات، مطلع الشهر الجاري، استنكارا واسعا في صفوف العاملين في القطاع ممن يقولون إن قيود جائحة كورونا حرمتهم من موارد عيشهم.
 
وأدى القرار الذي شمل أيضا قاعات الرياضة وقطاع الحفلات، إلى احتقان كبير، بسبب عدم توفير الحكومة لدعم أو بدائل مؤقتة تضمن للمهنيين مصدر دخل بديلا.
 
ولم يكن إدريس الذي يعمل "كسالا" (الشخص الذي يساعد الزبون على الاستحمام) منذ 18 عاما في حمام تقليدي بمدينة سلا، شمالي العاصمة، يعتقد أن يوما سيأتي فيجد نفسه بدون عمل.
 
وألقى قرار الحكومة المغربية بإغلاق الحمامات بكل ثقله على عشرات الآلاف من العمال بهذه القطاعات.
 
وقال إدريس في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"،"لا حيلة لي، الإغلاق دفعني لبيع بعض من أثاث منزلي لأوفر الطعام لأبنائي. فأنا لا أتوفر على ضمان صحي ولا تأمين. كما أن الحكومة لم تمنحنا أي دعم لسد حاجياتنا الأساسية."
 
وتعليقا على الموضوع، عبرت فاطمة فدواشي، رئيسة مجموع جمعيات أرباب الحمامات، عن استغرابها لقرار الحكومة، وعدم جلوسها إلى طاولة الحوار مع مهنيي القطاعات المتضررة.
 
واسترسلت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، "لقد جف الحبر في أقلامنا من كثرة المراسلات والمطالب التي رفعناها إلى الحكومة. هذا القرار غير مفهوم، لا سيما أن الأسواق مكتظة ووسائل النقل تعرف هي الأخرى ازدحاما كبيرا. نحن لم نفهم المغزى من استهداف الحمامات بهذا الإغلاق. لا سيما أنه لم يثبت تسببها في انتشار الفيروس".
 
وكانت الحكومة، قد قررت بداية أغسطس الجاري، تشديد الاجراءات الاحترازية، معلنة إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح، التي بالكاد فتحت أبوابها بعد أشهر من الإغلاق.
 
"لا حياة لمن تنادي"
 
من جانبه، قال عبد الرحمن حضرمي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، إن “قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ، قد ورط مهنيي قطاع الحمامات في مشاكل مالية كبيرة لا يستطيعون مواجهتها في الوقت الراهن."
 
وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "القطاع تضرر كثيرا من قرارات الحكومة، حيث تم فرض الإغلاق على الحمامات منذ منتصف شهر مارس 2020 وسُمح لها بفتح أبوابها مجددا بعد سنة من ذلك. وكان ذلك بمثابة فخ سقط فيه الكثير من مهنيي القطاع، لأنهم أخدوا على عاتقهم التزامات جديدة ومنهم من اقترض من البنوك لإصلاح محلاتهم، إلى أن فوجئوا بإغلاق جديد مطلع أغسطس الماضي. لقد حاولنا مرات عديدة التواصل مع الحكومة، لكن لا حياة لمن تنادي".
 
حضرمي أوضح أن "أزيد من ربع الحمامات التقليدية بجهة الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، لم تفتح أبوابها نهائيا في مارس الماضي، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح المحلات".
 
وأكد أن "القطاع يضم أزيد من 4000 حمام بمدينة الدار البيضاء ، فيما يتجاوز عدد اليد العاملة 40 ألفا يعانون من التهميش، مطالبا الحكومة بإيجاد حل ملموس لهؤلاء العمال ومنح القطاع حلولا ضريبية تخفف من حدة الأزمة التي تعصف به."
 
في غضون ذلك، قال مصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الفترة الحالية تشهد التركيز على الانتخابات، وليس ثمة من يولي أهمية للهواجس التي يعبر عنها العاملون في الحمامات التقليدية، حتى وإن كان وضعهم صعبا.
 
غرق في الديون
 
أعرب الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن قلقه الشديد من القرارات "العشوائية والغير محسوبة العواقب التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا والتي لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية
خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة."
 
وتابع الاتحاد في بلاغ له صدر بتاريخ الرابع من أغسطس، اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية": "إذا كنا مع أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، فإننا ضد أي قرار غير مدروس ويتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ."
 
وسجل الاتحاد "أن جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتآكل بسبب التوقف الطويل
والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة."
 
واستنكر البلاغ أيضا "ما تعرض له العاملون بهذا القطاع من "كسالة وطيابات" -ويُقصد بها العاملون والعاملات الذين يعتنون بالزبناء داخل الحمام- من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق حيث إن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أية إعانة من الجهات المسؤولة وذلك رغم وعود الحكومة التي ذهبت أدراج الرياح."
 
مقترح "جواز التلقيح"
 
اقترح مهنيو مجموعة من القطاعات بالدار البيضاء المتضررة من قرار الإغلاق، على الحكومة السماح لهم باعتماد "جواز التلقيح" كشرط أساسي لإعادة فتح فضاءاتهم من جديد في وجه الأشخاص المتوفرين على تلك الوثيقة، إلى جانب احترام كافة التدابير والتقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
 
وأوضح مهنيو القاعات الرياضية، والحفلات والأعراس والحمامات التقليدية والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنهم وجهوا ملتمسا إلى الحكومة من أجل السماح لهم باستئناف نشاطهم، مشددين في رسائل رسمية على أنهم مستعدون لفرض "جواز التلقيح" كشرط أساسي على كل شخص أراد الولوج إلى تلك الفضاءات العمومية بهدف الاستفادة من خدماتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout