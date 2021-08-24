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بعد بنك مصر.. البنك الأهلي يحذر عملاءه من عمليات النصب

24
AUGUST
2021
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حذر البنك الأهلي المصري الحكومي عملاءه، من عمليات الاحتيال والاستيلاء على أرصدتهم، عبر رسائل توعوية بهذا الشأن.
 
وقالت الرسالة الموحدة التي أرسلها البنك الأهلي إلى هواتف عملائه أنه " استمرارا في التوعية.. هناك أنواع مختلفة للاحتيال لذا لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية مع أحد عبر أية وسائل اتصال، ولا تفتح رابط إلكتروني غير موثوق فيه".
 
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن عملية نصب كبرى تعرض لها عملاء بنك مصر الحكومي ونتج عنها الاستيلاء على ملايين الجنيهات.
 
وأوضح مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري لموقع سكاي نيوز عربية، أن إدارة البنك أرسلت هذه الرسائل التوعوية حيث لاحظت أن الضحايا يلقون باللوم على البنوك لأنها لم تحذر من أي اتصالات باسم خدمات عملائها، ومن ثم وجب التنويه حتى لا يقع أحد ضحية تلك الاتصالات ثم يعود لإلقاء اللوم على البنوك.
 
وكانت واحدة من عميلات بنك مصر بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، قد نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه تعرضها للنصب، مؤكدة أنها تلقت اتصالا من أحد الأشخاص، ادعى أنه من خدمة عملاء البنك واستولى على مبلغ ضخم من حسابها، وحينما توجهت إلى البنك اكتشفت تعرض عملاء آخرين لنفس الأمر.
 
وعقب ذلك أصدر "بنك مصر" بيانا حذر فيه من الاستجابة لأي اتصالات يدعي أصحابها أنهم من خدمة العملاء، مشيرا إلى أن "عمليات النصب تمت لأن العملاء شاركوا بياناتهم السرية مع متصلين لا يعملون في البنك".
 
وكشف مصدر أمني أن عمليات النصب التي ارتكبت ضد عملاء "بنك مصر" أسفرت عن الاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين جنيه من حسابات 13 عميلا بالبنك، مؤكدا تشكيل فريق أمني "على أعلى مستوى" لتتبع العصابة التي ارتكبت هذه الجرائم.
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