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الجزائر.. تخفيف إجراءات الحجر وفتح رحلات جديدة

23
AUGUST
2021
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أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتخفيف إجراءات الحجر في البلاد، وفتح رحلات جديدة، ضمن مجموعة من القرارات صدرت مساء الأحد.
وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات للوزراء تخص 7 قطاعات وزارية.
 
وأعلن تبون تخفيف الحجر الصحي في الجزائر، بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.
 
كما أعلن عن فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة، وأخرى نحو دول جديدة.
 
وكشف عن خطة إلزامية لتلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.
 
كما تسعى الجزائر إلى تلقيح 60 في المئة من سكان الولايات الكبرى الأكثر تضررا من كوفيد-19، بحسب بيان للرئاسة، بعد انعقاد مجلس الوزراء في الثامن من أغسطس.
 
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية حينها، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بـ"تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية، خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمئة من عدد الأشخاص الملقحين".
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