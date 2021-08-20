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وصول عدد من مصابي انفجار عكار إلى أبوظبي للعلاج

20
AUGUST
2021
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وصلت إلى مطار أبوظبي اليوم طائرة إخلاء طبي تحمل على متنها عددا من مصابي انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للعلاج في مستشفيات الدولة.
 
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.
 
وقد باشرت الجهات الطبية في نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.
 
وكانت سفارة دولة الإمارات في لبنان قد باشرت في وقت سابق التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.
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