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انهيار عقار في مصر والبحث جار عن ضحايا ومصابين

20
AUGUST
2021
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انهار عقار مكونًا من 5 طوابق في مدينة دمنهور المصرية، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.
 
وتلقت مديرية أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار القريب من شارع سعد زغلول وسط مدينة دمنهور، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين.
 
ويقول الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء السيد رمضان إنّ: "المعلومات المعروفة حتى اللحظة هي أن العقار مأهول بالسكان حيث تسكن فيه 6 أسر تقريبًا، وتم انتشال عدد من الضحايا من تحت الأنقاض".
 
وتابع "رمضان" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "خلال الساعات المقبلة تسعى قوات الحماية المدنية لإنقاذ أي أرواح لازالت تحت الأنقاض، ولكن الوضع صعب للغاية نظرًا لأن المبنى ليس دورًا واحدًا ولا دورين بل ٥ أدوار، وهو ما يصعب من دور القوات المتواجدة".
 
وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق: "يوجد هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزًا كاملًا لمحاولة إنعاش أي أرواح تم العثور عليها تحت الأنقاض وتحتاج إلى ذلك، بجانب أنه يتم قياس مدى تضرر العقارات المجاورة خوفًا من تأثر أي منها وسقوطه".
 
وأكد الخبير الأمني: "يجب على الجميع عدم الاستهانة بالتواجد في أي منازل غير مناسبة، الأرواح غالية ويجب الحفاظ عليها وعدم وضع أنفسهم في التهلكة بهذا الشكل" مطالبًا بضرورة وضع قوانين رادعة تنص على عدم المسكن في أي منازل غير مناسبة ومن يخالف ذلك يتم توقيع عقوبات كبيرة عليه.
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