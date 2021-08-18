هل بدأ "تأثير طالبان"؟.. فيديو مقلق في سوريا

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شُوهد يوم الاثنين أنصار هيئة تحرير الشام، الموالية لتنظيم القاعدة، في إدلب يحتفلون بسيطرة طالبان على أفغانستان.

وتعتبر هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، فصيلا متشددا تشكل خلال الحرب في سوريا، ويعارض حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأظهرت فيديوهات تكبيرات من مآذن إدلب، احتفالا بسيطرة طالبان في أفغانستان.

واتُّهم الفصيل في الماضي بصلاته مع القاعدة بعد إدراجه في قائمة العقوبات الخاصة بالشخصيات والكيانات المرتبطة بالتنظيم، والصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وسيطرت حركة طالبان بشكل سريع وخاطف على كامل الأراضي الأفغانية ودخلت العاصمة دون قتال، بينما فر الرئيس أشرف غني وأعضاء الحكومة من البلاد.