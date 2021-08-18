بالفيديو.. إنقاذ 3 إماراتيين عالقين في الصحراء منذ يومين

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نجحت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، في إنقاذ 3 أشخاص عالقين في الصحراء، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الوكالة أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة أبوظبي، نفذ مهمة بحث وإنقاذ لـ3 أشخاص إماراتيين تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأصدرت غرفة عمليات شرطة أبوظبي بلاغا يفيد بوجود مواطنين عالقين منذ يومين في صحراء رزين بإمارة أبوظبي، وقالت إنهم "في حالة إعياء وإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعطش".

و"تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات، التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ".

وأضافت "وام": "بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق من العثور عليهم وإجلائهم إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا".