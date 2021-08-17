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وسط مخاوف الفيضان بالسودان.. معلومات جديدة عن منسوب النيل

17
AUGUST
2021
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أعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، انخفاض منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم، في وقت ارتفع إيراد النهر بشكل كبير عند الحدود السودانية الإثيوبية.
 
وقالت الري السودانية إن منسوب مياه نهر النيل في الخرطوم بلغ 17.16 مترا أقل من منسوب مسجل مسبقا، وبلغ 17.66 مترا .
 
وتوقعت الوزارة استقرارا في قطاع الروصيرص (سد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا) والعاصمة السودانية، أي بمسافة تقدر بأكثر من 500 كيلومتر.
 
ولم تشهد ولاية سنار السودانية، المحاذية للحدود مع إثيوبيا، فيضانات ولأ جريانًا للأودية والسيول، كما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، لكن حالة من القلق تسود أوساط السكان هناك، وفق المراسل.
 
وأعلنت إثيوبيا في 19 يونيو الماضي عن اكتمال عمليات الملء الثاني لبحيرة السد، من دون التوصل لاتفاق مع كل من مصر السودان اللتين تطالبان بوجود اتفاق ملزم حول ملء السد وتشغيله.
 
وكانت بيانات سودانية متتالية في الأيام الأخيرة تحدثت عن ارتفاع منسوب نهر النيل فوق مستوى الفيضان في بعض المناطق، مما ينذر بخطر حدودث فيضانات نهرية تحدث عادة في شهري يوليو وأغسطس.
 
وللسودان مخاوف خاصة، مثل أن يؤدي سد النهضة إلى التدفق العشوائي، أو الغير متوقع لمياه السد في اتجاه الأراضي السودانية، مما يزيد من احتمال حدوث فيضانات في بعض مناطق السودان.
 
وتعززت هذه المخاوف لأن سعة خزان الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من سد النهضة لا تتعدى 10 بالمئة من سعة السد الإثيوبي.
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