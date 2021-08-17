living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المغرب.. جدل "اختبارات كورونا السريعة" مستمر

17
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتواصل الجدل في المغرب حول قرار وزارة الصحة سحبها اختبارات كشف سريعة عن فيروس كورونا من الصيدليات، في ظل وضعية وبائية مقلقة وارتفاع قياسي لعدد الإصابات بـ"كوفيد 19".
 
فبعد طرح الاختبارات السريعة في الصيدليات، تقدمت نقابة الإحيائيين في المغرب الشهر الماضي، بشكوى لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، لوقف تسويق هذه المنتجات.
 
ومباشرة بعد ذلك، وجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية في 14 يوليو الماضي، خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات، مما أجبر المواطنين على التحليل المخبري "PCR" الذي تصل تكلفته إلى حوالي 700 درهم (نحو 70 دولارا)، رغم حاجتهم البسيطة لتأكيد الإصابة بفيروس كورونا أو نفيها.
 
رضوخ غير عقلاني
 
"فوجئ الصيادلة بقرار وزارة الصحة وقف بيع اختبارات كشف (كوفيد 19) من الصيدليات من دون إعطاء أي مبرر"، حسبما يقول رئيس اتحاد نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي.
 
واعتبر النقابي البارز في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قرار وزارة الصحة السريع "رضوخ للوبيات الإحيائيين" وفقا لتعبيره.
 
وتابع لحبابي: "إنه قرار غير عقلاني باعتبار منظمة الصحة العالمية توصي بتكثيف كشوفات (كوفيد 19) لاحتواء الوباء"، مؤكدا أن "الاختبارات السريعة كانت ستجنب الاكتظاظ في مختبرات الكشف الخاصة والمراكز الصحية العمومية".
 
وأوضح أن "هناك مناطق في المغرب لا تتوفر بها مختبرات ومراكز للكشف، في حين أن الصيدليات تنتشر بكل مناطق المملكة بما في ذلك النائية، مما يجعلها قادرة على توسيع الاختبارات على جميع السكان".
 
وأضاف لحبابي أنه "بعد سحب الكشوفات من الصيدليات، انتشر بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوق السوداء".
 
وتساءل النقابي حول ما إذا كانت "وزارة الصحة تشجع على السوق السوداء من جهة، وعلى الكشف بدون تبليغ الحالات الحاملة للفيروس من جهة أخرى".
 
"غير دقيق"
 
وفي المقابل، يعتبر متخصصون أن الاختبارات السريعة لا تتمتع بنفس دقة اختبار "PCR"، الذي يظل الاختبار الأكثر نجاعة لتشخيص "كوفيد 19".
 
وشدد مجلس الصيادلة الإحيائيين في بيان، على أن "اختبار عينات اللعاب (السريع) اختبار تشخيصي في المختبر وليس جهازا طبيا ينبغي أن يتم استيراده أو تسجيله، وكذا تخزينه أو توزيعه وفقا للقانون".
 
لكن الطبيب مراد أبركان يختلف مع الرأي القائل إن الاختبارات السريعة لها نسبة خطأ كبيرة مقارنة بالاختبارات الأخرى، التي تجرى على مستوى المختبرات.
 
وفي اتصال بموقع "سكاي نيوز عربية"، قال أبركان إن "الاختبار السريع سيمكن من كشف عدد واسع من الحاملين لفيروس كورونا".
 
وأعطى مثالا بالدول الأوروبية، التي أطلقت على مستوى واسع الاختبارات السريعة، رغم إمكاناتها الكبيرة.
 
ودعا إلى مراعاة ظروف طبقة واسعة في المغرب "لا تستطيع إجراء فحصوات وكشف في المختبرات التي تظل باهظة الثمن وليست في متناول الجميع".
 
تعسف بحق المستهلك
 
وفي السياق ذاته، اعتبر الكثير من المواطنين أن سحب الاختبارات السريعة "تعسفا" على قدرتهم الشرائية، مشيرين أن "صحتهم ليست سلعة ولا تخضع للمزايدات وحسابات الربح وهوامش الخسارة التجارية".
 
ويرى وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك (غير حكومية)، أن "وزارة الصحة ملزمة بإيجاد حلول بديلة لتخفيف مصاريف المستهلك للتصدي لهذا الوباء، وحماية لحقوقه الاقتصادية والمحافظة على توازنه المالي الأسري، بدلا من تبني مواقف مهنية يستغل فيها المهنيون هذا الوباء للتربح على حساب فئات لا حول لها ولا قوة".
 
وتساءل مديح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن "الهدف الحقيقي وراء قرار وزارة الصحة بسحب الاختبارات، ومدى اهتمامها بالقدرة الشرائية للمستهلكين".
 
واعتبر أن القرار "يحرم المستهلك المغربي من اختبار قد يكون ثمنه في متناوله، ويساهم ذلك لا محالة في ضرب القدرة الشرائية له، ويحرمه أيضا من إجراء اختبار كورونا خصوصا إذا كان يعيل أسرة تتكون من عدد كبير من الأفراد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout