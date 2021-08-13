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تونس تعتقل 14 مسؤولا بتهم الفساد في صناعة الفوسفات

13
AUGUST
2021
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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس، الخميس، إن السلطات اعتقلت 14 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفات، مع تحرك الرئيس التونسي للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم.
 
وأضاف المتحدث محسن الدالي، أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق، ومدير مناجم، ومدير مشتريات في وزارة الصناعة، وستة مديرين.
 
وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في تحرك في 25 يوليو.
 
وتعهد سعيد، الذي انُتخب عام 2019 رئيسا، بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
 
وعلى الرغم من معارضة حزب النهضة الإخواني، فإن تدخل سعيد الشهر الماضي يحظى بتأييد شعبي واسع النطاق، بعد سنوات من الكساد الاقتصادي وتفشي الفساد.
 
وبعد أن كانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة، بسبب تعطل الإنتاج والنقل من جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.
 
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
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