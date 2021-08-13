بسام الطريفي : عبير موسى عمدت الى ترذيل التجربة السياسية الديمقراطية التونسية

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انتقد عدد من السياسيين والصحفيين التونسيين التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية لتونس والذي بدأ جليا مؤخرا مع الإجراءات الطارئة التي قام بها الرئيس قيس سعيد. وقال خبراء قابلهم موقعنا الاخباري أن دول كالامارات والسعودية ومصر وغيرها تدفع الاموال، وتبث الدعاية المضللة الهادفة لارباك الشارع التونسي، حيث ساهموا بتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية عبر حلفائهم وادواتهم داخل البلد.



وقال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه في ظل التجاذبات الدولية اصبح لكل طرف سياسي مساند في مراكز نفوذ لذلك.

وعن مجلس النواب وأدائه قال الطريفي لم نرى سوى تمرير مشاريع قوانين القروض فيما عمدت عبير موسي إلى ترذيل التجربة السياسية الديمقراطية لجرها إلى الفشل فكانت هي وحركة النهضة في خدمة أجندات أجنبية في تونس.