رئيس وزراء إسرائيل: عدم قدرة الدولة على شراء صواريخ للقبة الحديدية أمر خطير

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، يوم الأربعاء، إن عدم قدرة الدولة على شراء صواريخ للقبة الحديدية أمر خطير.

وبحسب إذاعة "كان"، أكد بينت خلال مؤتمر صحفي للحديث عن التحديات التي تواجه إسرائيل بشأن فيروس كورونا، أنه يبذل قصارى جهده للتغلب على هذه الموجة من كورونا دون فرض قيود من شأنها الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.

على جانب آخر، قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضا تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين.

وتهدف التصاريح المزمعة لبناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إلى تخفيف الانتقادات الأمريكية والدولية على ما يبدو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ندد بها الفلسطينيون واعتبرتها معظم الدول غير قانونية.

ومن المتوقع إصدار الموافقات الأسبوع المقبل وستكون الأولى لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه،

من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية الأسبوع المقبل. وأضاف أنه ستتم الموافقة على بناء حوالي ألف منزل للفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، وفقا لرويترز.

ويعتبر الفلسطينيون ودول كثيرة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيطان في أراض تم الاستيلاء عليها في حرب.

وترفض إسرائيل ذلك، فيما ترجعه إلى احتياجات أمنية وصلات دينية وتاريخية وسياسية بالأرض.