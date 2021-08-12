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إسرائيل تفرض الشهادة الصحية على الأطفال ممن تجاوزوا الثالثة

12
AUGUST
2021
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أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض الشهادة الصحية على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وذلك في إطار قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.
 
وواجهت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاع معدلات الإصابة على خلفية تفشي متحوّرة دلتا، ما دفعها في 29 يوليو إلى فرض الشهادة الصحية المسماة "الشارة الخضراء" والتي تسمح للأشخاص الملقحين بالكامل إلى دخول أماكن محظورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتعافين من المرض حديثا أو الذين يحوزون على اختبارات نتيجتها سلبية.
 
والأربعاء، وسعت الحكومة الإسرائيلية نطاق هذه الإجراءات لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً.
 
وأقامت إسرائيل الأحد مراكز لإجراء فحوص سريعة لكشف الإصابة بكوفيد-19 عبر أنحاء البلاد. كما أنّها جعلت الحجر الصحي إلزاميا على العائدين من معظم دول العالم، سواء كانوا ملقحين أم لا.
 
وتبلغ كلفة الفحص في هذه المراكز 52 شيكل (حوالى 17 يورو)، وهو يسمح بالحصول على الشهادة الصحية من وزارة الصحة لمدة 24 ساعة.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ الفحوص "تتكفل بها الدولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما بدءا من 18 أغسطس"، موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.
 
وكانت إسرائيل البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، من أولى الدول التي أطلقت حملات تلقيح واسعة النطاق في ديسمبر بفضل اتفاق مع مجموعة فايزر أتاح لها الحصول سريعا على ملايين الجرعات في مقابل تقاسم بيانات طبية حول آثار اللقاح مع المختبرات.
 
وسمحت هذه الحملة بخفض عدد الإصابات، غير أن الحالات عاودت الارتفاع مؤخرا وسط تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى بين البالغين غير الملقحين، وكذلك بين من تلقوا اللقاح قبل أكثر من ستة أشهر.
 
وسجلت إسرائيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية 5,802 إصابة جديدة. وبحسب أحدث تقرير رسمي، سجلت البلاد ما مجموعه 918,237 إصابة و6587 وفاة منذ بداية الأزمة الوبائية.
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