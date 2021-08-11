living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مشرعون أميركيون: يجب مواصلة دعم شركائنا بالشرق الأوسط أمنيا

11
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مشرعون أميركيون إن من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة الدعم الأمني لشركائها في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالح مشتركة من خطر قوى إقليمية على رأسها إيران.
 
وجاءت تصريحات المشرعين خلال جلسة استماع لمسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع أمام اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
 
وقال عضو مجلس الشيوخ تود يونغ إن الولايات المتحدة شهدت كيف أمطرت إيران ووكلاؤها مثل حماس وحزب الله والحوثيون مناطق سكنية بصواريخ غير موجهة وهاجمت سفنا بطائرات مسيرة، معتبراً أن تلك الظروف الأمنية تحتم استمرار الدور الأميركي لحماية قطاعات الطاقة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
 
من جانبها، أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أن الحوار مع إسرائيل مستمر للحفاظ على مصالح البلدين خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأمنية بما في ذلك نظام دفاع القبة الحديدية، معتبرة أن النظام كان فعالا بشكل استثنائي.
 
وشهدت الجلسة أيضا نقاشاً بشأن الدور الذي يلعبه خصوم الولايات المتحدة؛ روسيا والصين. وأوضحت سترول أن محادثات البنتاغون "مع أي دولة شريكة تتضمن المخاطر التي تشكلها الصين على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية وعلى القوات الأميركية جراء الوجود العسكري الصيني."
 
 
ولم تقلل نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك من أهمية تعزيز القدرات الأمنية لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة، لكنها ذكّرت بإن إدارة بايدن لا ترى بديلا عن الدبلوماسية كسبيل لشرق أوسط أكثر استقرارا.
 
وقالت إن التعاون العسكري مهم في شراكة الأميركيين مع الشرق الأوسط لكنه ليس الوحيد، لأنه لا يؤدي إلى استقرار إقليمي لا يتحقق إلا عبر الديبلوماسية والحلول السياسية في منطقة تتعدد فيها الصراعات العسكرية."
 
وقد انتقد الجمهوريون في الكونغرس وخارجه سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط في مناسبات عدة في ظل سعيها لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وتراجعها عن تشديد العقوبات عليها. لكن مسؤولين في الإدارة الديمقراطية يؤكدون أن العودة إلى الاتفاق ستمنح واشنطن فرصة لتعزيزه ليشمل بواعث قلق أخرى تمس مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout