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إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

9
AUGUST
2021
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى نسبة إيجابية من الإصابات بفيروس كورونا منذ شهر مارس/آذار الماضي.
 
وقالت الوزارة إنها سجلت منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم 2101 حالة إيجابية بكورونا من بين 57.500 فحص تم إجراؤها، بنسبة 4.28% هي الأعلى خلال الأشهر الأخيرة، وفق "يديعوت أحرونوت".
 
وتزايدت نسبة الحالات الحرجة في المستشفيات الإسرائيلية لتصل إلى 363 مريضا منهم 50 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.
 
وخلال اليومين الماضيين سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 20 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6541 حالة، 64 منها منذ بداية الشهر الجاري.
 
وحتى الآن تلقى جرعتي اللقاح في إسرائيل 5 ملايين و393 ألفا و232، فيما بدأت إسرائيل مؤخرا تطعيم مواطنيها لاسيما كبار السن بجرعة ثالثة بلغ عدد متلقيها 464 ألفا و810 أشخاص.
 
وتزايد معدل الإصابات بشكل كبير في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة على خلفية تفشي السلالة الهندية من الوباء.
 
ويعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، جلسة لبحث مسألة موعد افتتاح السنة الدراسية.
 
وقال مصدر في كابينت كورونا للنسخة العربية من هيئة البث الرسمية (مكان) إنه من غير المؤكد أن يعود التلاميذ الى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل.
 
ويسود خلال داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة فرض إغلاق جديد خلال الفترة المقبلة لتقليص تفشي الوباء من عدمه.
 
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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