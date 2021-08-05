الجزائر تتسلم المدير الأسبق لشركة "سوناطراك" من الإمارات

A + A -

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، بتسلم الجزائر المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور من الإمارات، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.

وفور وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، خضع ولد قدور للإجراءات الصحية والأمنية والقانونية المعهودة.

وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف في فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض ضد المتسبب الرئيسي في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا بإيطاليا.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي في الإمارات، حيث احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.

وكان ولد قدور قد غادر في وقت سابق فرنسا حيث كان يقيم مع أفراد عائلته متوجها إلى عمان عبر دبي لحضور مؤتمر.