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غارات روسية قرب نقطة عسكرية تركية شمالي سوريا

5
AUGUST
2021
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شنت طائرات روسية صباح الخميس، غارات على جبل الزاوية في إدلب شمالي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وشملت الغارات الروسية أماكن في محيط بلدة البارة، قرب نقطة عسكرية تركية، من دون معلومات عن خسائر بشرية.
 
وأفاد المرصد أن القوات الحكومية السورية قصفت أماكن في محيط بلدة تقاد بريف حلب الغربي، في حين استهدفت فصائل مسلحة بالقذائف الصاروخية أماكن في جورين بريف حماة الغربي، ضمن مناطق نفوذ الحكومة، ولا ترد معلومات عن قتلى أو إصابات حتى اللحظة.
 
وكان المرصد أشار قبل أيام إلى أن التصعيد الجوي من قبل الطائرات الروسية يتواصل على منطقة "بوتن-أدروغان"، وهي منطقة اتفقت فيها روسيا وتركيا على التهدئة.
 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان شن المقاتلات الروسية لأكثر من 7 غارات جوية، استهدفت محيط قرى مشون وكنصفرة ومرعيان والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لأضرار مادية من دون معلومات عن خسائر بشرية.
 
وكانت الطائرات الروسية قد جددت قصفها على منطقة "بوتن-أردوغان" بعد ظهر 29 يوليو، حيث استهدفت بأكثر من 5 غارات مناطق في إحسم ومرعيان بجبل الزاوية، مما أدى لإصابة شخص على الأقل، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
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