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الرئيس التونسي يندد بمحاولات "ضرب وزارة الداخلية"

5
AUGUST
2021
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ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، بمحاولات "ضرب وزارة الداخلية وتفتيتها من الداخل"، وذلك خلال زيارة للوزارة، الأربعاء.
 
وقال الرئيس التونسي إن "الخطر الكبير الذي يتهدد الدول، هو تفتيت المجتمع، واتخاذ مواقف لا تدل على الانتماء الوطني".
 
وفي موضوع آخر، أكد سعيد على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار.
 
وأضاف الرئيس التونسي خلال لقاء مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، أنه "لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين".
 
تونس
الاتحاد التونسي للشغل: يندد باستقواء النهضة بالخارج
 
وقام سعيد بزيارة تفقدية للوحدة المختصة للحرس الوطني في منطقة بئر بورقبة.
 
وحيّا الرئيس التونسي المنتسبين إلى هذه الوحدة، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة للدفاع عن تونس وشعبها.
 
وقال سعيد مخاطبا القوات: "إنكم ستظلون سدا منيعا أمام كل أعداء الوطن".
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