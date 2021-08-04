مصر.. إغلاق شاطئ المروة غرب مرسى مطروح بعد زيادة حالات الغرق

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصرية إغلاق شاطئ المروة بكورنيش الأبيض الجديد غرب مدينة مرسى مطروح لأجل غير مسمى، بعد الزيادة المسجلة في حالات الغرق هناك.

ويعد شاطئ المروة أحد الشواطىء التي استحدثتها المحافظة ضمن مجموعة من الشواطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح لاستيعاب تدفق المصطافين والرواد من مختلف محافظات البلاد.

وتشهد شواطئ مدينة مرسى مطروح بداية من شواطئ الرميلة وعلم الروم وميناء الحشيش شرقا، مرورا بروميل والبوسيت والليدو حتى الغرام وكليوباترا وعجيبه غربا، إقبالا غير مسبوق منذ إجازة عيد الأضحى وحتى اليوم نظرا لموجات الحرارة المتتالية وانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.