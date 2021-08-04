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مجلس الوزراء السعودي يعبر عن وقوفه إلى جانب تونس

4
AUGUST
2021
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عبر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية.
 
وأكد مجلس الوزراء السعودي في بيان على الثقة في قيادة تونس لتجاوز الظروف التي تشهدها البلاد.
 
ودعا مجلس الوز راء السعودي المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
 
وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
 
وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.
 
وتواجه تونس فضلا عن الأزمة السياسية، وضعا صحيا متدهورا مع تفاقم انتشار وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص.
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