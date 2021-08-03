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مصر.. البنك المركزي يوضح حقيقة توقف التعامل بالعملات الورقية وخصائص "النقود البلاستيكية"

3
AUGUST
2021
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بمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق المصرية، أكد البنك المركزي استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.
 
وفي بيان له، شدد البنك المركزي على أنه "لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية، بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر"، لافتا إلى أنه "سيتم تأمين فئات النقود الجديدة المصنوعة من البوليمر بعلامات مائية متطورة، تظهر فقط عند تحريكها تحت ضوء الشمس".
 
وكشف البنك المركزي أنه "بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها، يؤكد أن النماذج المتداولة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل"، موضحا أنه "بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة، فإنها ليست جزء من تصميم العملة، ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالميا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية، بما يجعل تزويرها أمرا شديد الصعوبة".
روسيا اليوم
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