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الجزائر تعلن عن "إجراء مستعجل" في مواجهة كورونا

30
JULY
2021
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أعلن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، عن بدء الجزائر باستيراد قرابة 15 ألف مكثف أوكسجين كإجراء مستعجل، في إطار تعزيز الجهاز الطبي لاحتواء إصابات كورونا.
 
وقال بن عبد الرحمان، في تصريح تلفزيوني، إن 2250 آلة مكثف أكسجين ستصل الجزائر خلال الفترة ما بين 3 و5 أغسطس المقبل، كاشفا عن تعيين خلية أزمة على مستوى رئاسة الوزراء، بهدف متابعة الوضع الوبائي بالبلاد، وكل التطورات التي ترافقها.
 
ولفت الوزير الأول الجزائري، إلى أن بلاده اقتنت حتى الساعة 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا، داعيا إلى تجنب التهويل والإنسياق وراء الأخبار الكاذبة حول الوضعية الوبائية في الجزائر.
 
وكانت الجزائر سجلت خلال الأيام الماضية حصيلة غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا.
 
وقد وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 168,668 فيما تم تسجيل 4,189 حالة وفاة حتى الآن.
روسيا اليوم
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