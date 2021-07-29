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بغداد.. مقتل 5 جنود بتحطم مروحية وصواريخ على المنطقة الخضراء

29
JULY
2021
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ذكرت مصادر أمنية عراقية أن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في العاصمة العراقية، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، فيما أعلن الجيش العراقي عن تحطم مروحية عسكرية ومقتل جميع أفراد طاقمها. 
 
تفصيلا، قالت مصادر أمنية عراقية أن صاروخين على الأقل سقطا على المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في بغداد، مشيرة إلى أن ذلك لم يسفر عن إصابة أحد.
 
وأضافت المصادر إن صاروخا سقط على ساحة لانتظار السيارات داخل المنطقة الخضراء ووقع صاروخ ثان على منطقة خاوية قريبة.
 
من ناحية ثانية، قال الجيش العراقي، في بيان، إن إحدى طائراته المروحية تحطمت خلال عملية قتالية في شمال البلاد، اليوم الخميس، ما أدى لمقتل أفراد طاقمها الخمسة، بحسب وكالة رويترز.
 
وأضاف الجيش أن الطائرة المروحية العسكرية سقطت بالقرب من ناحية آمرلي في شمال البلاد، على بعد 170 كيلومترا شمالي بغداد.
 
ولم يحدد، بيان الجيش، ما إذا كانت قد تحطمت بسبب نيران معادية أم عطل فني.
 
وعلى الرغم من دحر تنظيم داعش في العام 2017، لجأ فلوله إلى هجمات "كر وفر" على القوات الحكومية في مناطق مختلفة بالعراق.
 
وقال مسؤولون بالجيش إن قوات الأمن العراقية شنت في الأشهر الماضية العديد من العمليات في المنطقة التي تحطمت فيها الهليكوبتر لملاحقة المتشددين.
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