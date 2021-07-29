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الرئيس التونسي يستحدث غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا

29
JULY
2021
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، أمرا رئاسيا يقضي باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد، مع ازدياد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.
 
وبحسب الرئاسة التونسية يتولى تنسيق مهام غرفة العلميات مسؤولين من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.
 
وتتمثل مهام غرفة العمليات لجائحة كورونا في متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن تفشي الوباء، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة.
 
ويقع على عاتق غرفة العلميات متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
 
ومن ضمن مهام الغرفة أيضا التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.
 
وستتولى قيادة غرفة العمليات لإدارة جائحة كورونا رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.
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