living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تونس.. مخاوف من إقحام المؤسسة العسكرية بقلب المعارك السياسية

28
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"نحن أقسمنا على حماية الوطن" بهذه الكلمات أجاب العسكري الذي يقوم بتأمين مدخل البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي فجر الـ26 من يوليو عندما حاولا دخول البرلمان في مخالفة واضحة للقرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيله الفصل 80 من الدستور وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب.
 
وتعمل المؤسسة العسكرية في تونس على إرساء التوازنات في البلاد منذ ثورة يناير 2011 عندما وقف الجيش في صف التونسيين وحمى المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة حتى أن الجيش التونسي يعتبر محل ثقة مطلقة في ذهن جل التونسيين. 
 
ومن جديد كان الجيش أمام تحدي دور وطني آخر فبعد قرارات قيس سعيد طوق الجيش مبنى البرلمان، ومنع دخول رئيسه راشد الغنوشي، كما تولى تأمين مؤسسات الدولة وشوارع البلاد.
 
ويتخوف البعض في تونس من المس بحيادية المؤسسة العسكرية أو إقحامها في قلب المعارك السياسية، بعد أن نجحت لعقود في المحافظة على حيادها غير أن المراقبين يؤكدون أن الجيش التونسي يعمل في إطار القانون وضمن ترتيبات الدولة المعمول بها، وأن ولاءه للوطن وليس للأشخاص ولا يمكن أن يتورط في الانحياز السياسي بل هو يلتزم باحترام تطبيق القرارات الجمهورية وفق ما يمليه دستور وقانون البلاد.
 
وتعليقا على موقف الجيش قانونيا مما يحدث، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إنه من السابق لأوانه قراءة مجال تدخل المؤسسة العسكرية في المستجدات الراهنة خصوصا أنها لم تعلن حتى الساعة عن موقفها طالما أنها محكومة بمبادئ الجمهورية.
 
وأضاف “القوات المسلحة العسكرية قوات جمهورية ترتكز مهامها على الدفاع عن الوطن وحماية وحدته الترابية كما أنها ملتزمة بالحياد ومن واجبها معاضدة السلطات المدنية، لابد للمؤسسة العسكرية أن تعلن عن موقفها من المستجدات الراهنة."
 
ولفت مختار إلى أن: "الجيش التونسي حاليا ملتزم بتطبيق الفصل 18 من الدستور، المؤسسة العسكرية حاليا تقوم بالدور الموكول إليها دستوريا وفي الإطار المتاح لها على غرار ما حصل في ثورة 14 يناير 2011، فهي ملزمة بالانضباط وبمساعدة السلطات المدنية دون الخروج من دائرة الدستور أي أن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية."
 
وكان الرئيس التونسي تطرق إلى السيناريوهات المحتملة عقب القرارات الأخيرة قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".
 
ومن جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي هشام الحاجي أن علاقة المؤسسة العسكرية بالمستجدات السياسية الراهنة تبدو مباشرة ولكنها عفوية أكثر منها رسمية وقانونية.
 
وقال الحاجي في تصريح للموقع: "الأحداث التي مرت بها تونس في العقد الأخير سجلت موقفا مشرفا للمؤسسة العسكرية إذ لم يتخلى الجيش التونسي عن دوره في كل المنعرجات السياسية والأحداث الاجتماعية المفصلية التي شهدتها البلاد، وهنا نذكر بالدور الكبير للجيش في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين ومساعدة السلطات المدنية على أداء دورها."
 
وحول وجود أطر قانونية تضبط مهمة الجيش في الفترة الراهنة، قال الحاجي لسكاي نيوز عربية: "ليس هناك إطار قانوني لتدخل الجيش ولكن طالما أن البلاد في حالة طوارئ فإن الجيش لن يتخلى عن دوره بل سيطبق المبادئ العليا التي تضبط مهام القوات المسلحة ألا وهي الدفاع عن الوطن وحرمة وحدته الترابية، الوضع لا يقتضي هنا الحديث عن مجال قانوني أو أطر دستورية لصلاحيات الجيش وإنما عن حالة تأهب للدفاع عن البلاد وحماية المنشآت العامة والممتلكات الخاصة."
 
وأكد العميد المتقاعد من الجيش التونسي مختار بن نصر في تصريحات إعلامية أن الجيش التونسي لا يأتمر إلا بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبينا أن رئيس الجمهورية قام بدوره وهو دور شجاع، وفق تعبيره.
 
ويشار إلى أن الجيش الوطني التونسي تأسس في مايو 1956، وهو من أول مؤسسات السيادة التي وقع إرساؤها بعد الاستقلال ثم خاض معارك استكمال السيادة والتحرير في تونس في السنوات التي تلت إعلان الاستقلال والتي توجت بمعركة الجلاء في بنزرت شمال البلاد مع جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي، في 15 أكتوبر من عام 1963 وهي ذكرى يحييها التونسيون سنويا.
 
ولعب الجيش التونسي في سنوات الاستقرار دورا في التنمية فضلا عن حماية البلاد وحدودها وشارك في إنجاز مشاريع التنمية بالمناطق الصحراوية والجبلية الوعرة.
 
ودوليا كان الجيش جزءا من البعثات الأممية في عمليات حفظ السلام سواء تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.
 
واليوم يخوض حرب كورونا بتطعيم التونسيين في كل مشارب البلاد وخاصة في المناطق الوعرة في الجبال والصحراء، كما يقوم بإيصال الأكسجين لكل مستشفيات البلاد خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تسليم ملف مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى مؤسسة الصحة العسكرية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout