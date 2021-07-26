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إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال

26
JULY
2021
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أفاد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن سلطات الاحتلال قررت تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 12 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال.
 
وقال بكر لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الرسمية الفلسطينية عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 12 ميلا بحريا إلى 6 أميال، وذلك ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر".
 
وأضاف أن "هذا التقليص يتعلق بالمنطقة الجنوبية لقطاع غزة، حيث أن مساحة الصيد المسموحة إسرائيليا في بحر شمال قطاع غزة، هي ستة أميال فقط من فترة طويلة".
 
وقالت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 12 ميل إلى 6 أميال بحرية، في أعقاب إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، والتي تسمى مستوطنات الغلاف.
 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 12 ميلا بحريا بدءا من يوم الاثنين 12 يوليو/تموز الجاري.
 
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تقليص مساحة الصيد كأحد أشكال الضغط على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
 
فيما يقوم نشطاء فلسطينيون بإطلاق بالونات محملة بمواد حارقة أو متفجرة باتجاه إسرائيل بسبب تأخر دخول المساعدات والمنح القطرية لقطاع غزة منذ التصعيد الأخير.
 
ومنذ بداية العمليات العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، في 10 مايو/أيار الماضي، فرضت إسرائيل الكثير من القيود على حركة المعابر، ومنعت استيراد وتصدير الكثير من السلع والبضائع.
 
كما ترفض إسرائيل توريد المنحة القطرية المقدرة بثلاثين مليون دولار بالآلية المعتمدة منذ سبتمبر/أيلول 2018، بواسطة حقيبة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وتصرّ على إيجاد آلية جديدة لصرفها، سواء عبر السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، متذرعة أنها تريد ضمانات بعدم وصولها إلى حركة حماس.
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