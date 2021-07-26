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العاهل الأردني يعلن لأول مرة تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة تحمل توقيع إيران

26
JULY
2021
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قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إن بلاده سبق وتعرضت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مؤكدا أن المنطقة لها مخاوف مشروعة من الأنشطة الإيرانية.
 
وقال الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "الأردن للأسف تعرض لهجمات بطائرات مسيرة اتضح أنها تحمل بصمة إيران"، مضيفا: "كما أن ما يطلق على إسرائيل من سوريا ولبنان ولا يصيبها يسقط في الأردن".
 
وبسؤاله عما إذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الأشهر الأخيرة، أجاب العاهل الأردني: "كان ذلك خلال نحو عام مضى".
 
وأشار إلى الهجمات الصاروخية بصواريخ إيرانية على السعودية انطلاقا من اليمن، والهجمات على القواعد الأمريكية في العراق، جميعها مصدر قلق حيال التطور "الدراماتيكي" في القدرات الصاروخية الإيرانية، وفق تعبيره.
 
وكان رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة، قال إن إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن، عن طريق محاولات لاختراق الصف الأردني. وقال في فيديو ترويجي نشرته قناة "العربية" للجزء الثالث من مقابلته ضمن برنامج "الذاكرة السياسية"، إنه "تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم".
 
وأضاف أن "من ضبط معهم الدولارات كانوا يريدون تجنيد أردنيين، كونه لا يوجد شيعة في الأردن".
 
كما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن "بلاده تدعم إطلاق حوار مع إيران من أجل الوصول إلى حل دائم للتوتر، ولنبني علاقات إقليمية على التعاون، علينا التعامل بقضايا أخرى متعلقة بالتدخلات الإيرانية بالشؤون العربية"، متابعا: "نريد علاقة حسن جوار مع إيران، والعالم العربي أكد على ذلك، لكن حتى نصل لهذه النقطة لا بد من حوار شفاف".
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