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انقطاع كهربائي في مستشفى لمرضى كورونا.. وهذا ما حصل

25
JULY
2021
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انقطع التيار الكهربائي في مستشفى خاص تستأجرها الحكومة الأردنية لرعاية مرضى فيروس كورونا، بوسط العاصمة الأردنية، عمان، السبت، في ظل وجود حالتي وفاة يجري التحقيق بعلاقة الحادثة بوقوعهما.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء الأردنية تصريحات عن الناطق الرسمي باسمها، صخر دودين، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قال فيها: “الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها”.

وأضاف دودين قائلا: “صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها”، حسب قوله.

وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية أن وزيري الداخلية والصحة وصلا إلى موقع الحادثة للوقوف على ملابساتها وأكد أن سير العمل يجري بشكل طبيعي في المستشفى.

من جانبه، قال وير الصحة، فراس الهواري، في تصريحات صحفية بعد الحادثة إن حالة وفاة حدثت قبل انقطاع التيار الكهربائي في حين حدثت الثانية بعد ذلك بساعة ونصف، وأكد فتح تحقيق لمعرفة إن كان انقطاع التيار الكهربائي قد تسبب الوفاة الثانية.

وتجمهر عدد من أهالي المرضى حول المستشفى وحاولوا منع وزير الصحة من الخروج وشهد محيط المستشفى حالة توتر شديدة نتيجة منع الأهالي من الاطمئنان على ذويهم المرضى.

 

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