الفلبين تحظر دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند للحد من تفشي كورونا

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أعلنت الفلبين، اليوم الجمعة، أنها تعتزم حظر دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند للحد من تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن الفلبين ستحظر المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى تشديد قيود السفر في منطقة مانيلا، سعيا من البلاد لمنع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، في خطاب وطني إن حظر السفر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد ويستمر حتى نهاية يوليو، مضيفا: "تم اتخاذ هذا الإجراء لمنع انتشار المزيد من الإصابات ومنع انتقال سلالات كورونا إلى البلاد".

يشار إلى أن الفلبين حظرت -في السابق- دخول المسافرين من ثماني دول من بينها إندونيسيا والهند.

ولمنع انتشار إصابات سلسلة "دلتا" محليا، فرض الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قيودا مشددة على منطقة العاصمة التي تضم 16 مدينة يقطنها أكثر من 13 مليون شخص، حتى نهاية يوليو.

وسجلت الفلبين 47 حالة إصابة بسلالة "دلتا"، ثمانية منها نشطة، وثلاث حالات وفاة. بينما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا أكثر من 1.53 مليون إصابة وحوالي 27 ألف حالة وفاة.