living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفلبين تحظر دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند للحد من تفشي كورونا

23
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الفلبين، اليوم الجمعة، أنها تعتزم حظر دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند للحد من تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا. 
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن الفلبين ستحظر المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى تشديد قيود السفر في منطقة مانيلا، سعيا من البلاد لمنع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من كورونا. 
 
وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، في خطاب وطني إن حظر السفر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد ويستمر حتى نهاية يوليو، مضيفا: "تم اتخاذ هذا الإجراء لمنع انتشار المزيد من الإصابات ومنع انتقال سلالات كورونا إلى البلاد".
 
يشار إلى أن الفلبين حظرت -في السابق- دخول المسافرين من ثماني دول من بينها إندونيسيا والهند.
 
ولمنع انتشار إصابات سلسلة "دلتا" محليا، فرض الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قيودا مشددة على منطقة العاصمة التي تضم 16 مدينة يقطنها أكثر من 13 مليون شخص، حتى نهاية يوليو.
 
وسجلت الفلبين 47 حالة إصابة بسلالة "دلتا"، ثمانية منها نشطة، وثلاث حالات وفاة. بينما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا أكثر من 1.53 مليون إصابة وحوالي 27 ألف حالة وفاة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout