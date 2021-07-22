المغرب يعجّل وتيرة التطعيم بفرض "جواز التلقيح" للتنقل بين المدن

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أصدرت الحكومة المغربية بيانا اشترط الحصول على "جواز التلقيح" أو رخصة إدارية من السلطات المختصة، للتنقل بين مدن وأقاليم البلاد.

وأحدثت الحكومة "جواز التلقيح" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، وبات من الممكن تحميله اعتبارا من الاثنين الماضي عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا"، حيث تسمح هذه الوثيقة لحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود.

وتهدف الحكومة من خلال اعتماد "جواز كورونا" إلى حث المواطنين وخصوصا فئة الشباب التي تشكل الفئة العمرية الطاغية في البلاد، على الإقبال على التطعيم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وشدد بيان الحكومة على أن "الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد نظافة عامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها هذه الجائحة".

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 11 مليونا و410 آلاف شخص، فيما تلقى الجرعة الثانية حوالي 10 ملايين شخص.