جريمة مروعة في بيروت.. قتلها أمام ابنتيها بإطلاق 15 رصاصة!

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في جريمة عنف أسري جديدة، قتلت "نجاح ع." 48 عاماً من بلدة جبشيت جنوب لبنان صباح يوم الإثنين الماضي في منزلها في مخيم برج البراجنة على يد زوجها المدعو "حسن ر." تونسي الجنسية، بحسب ما أفادت صفحة "وينيه الدولة".



وفي التفاصيل، انه بعد تلقي "نجاح" كرتونة إعاشة من إحدى الجمعيات الخيرية قامت بتوزيع بعض المحتويات على الفقراء من جيرانها الأمر الذي أغضب زوجها ودفعه الى إطلاق 15 رصاصة من رشاش حربي كانت كافية لانهاء حياتها.

وكانت تعمل الضحية في المنازل لإعالة أولادها الـ 7 بسبب مرض زوجها وعدم قدرته على العمل وقد قتلت أمام إبنتيها 7 سنوات و 14 عاماً اللتين كانتا حاضرتين ساعة الحادث.