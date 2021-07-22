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السعودية تعلن رصد "مخالفات" في وجبات مقدمة للحجاج

22
JULY
2021
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أعلنت السلطات السعودية أنها رصدت مخالفات في وجبات مقدمة للحجاج، حسبما كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس.
 
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه "في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة (...) تم رصد مخالفات في الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج".
 
وأوضحت أن ذلك يشمل "تقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعض الشركات إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة".
 
وأكدت الوزارة أنه "سيتم إيقاع الجزاءات المقررة بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن، في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات".
 
وقالت وزارة الحج والعمرة: "وفيما يتعلق بالمخالفات، ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، تم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير، مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات".
 
 
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تعرف على جسر الجمرات وتفاصيل تصميمه الهندسي
 
ويشمل ذلك "تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية، من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم".
 
كما شددت الوزارة على "عدم التهاون بأي تعليمات وترتيبات تهدف إلى راحة الحجاج وتيسير أدائهم المناسك، بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين".
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