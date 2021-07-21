living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإمارات.. القبض على صيني قتل إماراتيا في الفجيرة

21
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف العميد حميد محمد اليماحي مدير عام عمليات الشرطة في مدينة الفجيرة الإماراتية، أن التحريات والمباحث الجنائية توصلت إلى قاتل مواطن ثلاثيني وجدت جثته خلف مصلى العيد بالفجيرة.
 
وصرح بأن شرطة الفجيرة ألقت القبض على مواطن صيني الجنسية يبلغ من العمر 31 عاما إثر تورطه في قتل الشاب مساء يوم السبت الماضي خلف مصلى العيد بالفجيرة.
 
وأوضح أنه فور ورود بلاغ يتضمن العثور على جثة المواطن الذي يبلغ من العمر 39 عاما خلف المصلى، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمة، وذلك بعد تأكيد الطبيب الشرعي أن هناك شبهة جنائية في الواقعة.
 
وفي التفاصيل، ذكر العميد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن الفريق المكلف قام بتحليل ودراسة مسرح الجريمة ورفع الآثار الجنائية من المسرح ومن مركبة المجني عليه ومنها قام الفريق بتحديد هوية المتهم حيث تم ضبط المشتبه به وبحوزته المسروقات وتم مباشرة جمع الاستدلالات حيث اعترف بما هو منسوب إليه.
 
وجاء في إفادة الجاني بأنه في يوم الواقعة شاهد مركبة المجني عليه متوقفة خلف مصلى العيد في منطقة مظلمة وهي بحالة اشتغال فقام بمباغتته وفتح الباب الخلفي والجلوس على المقعد الخلفي وتهديد المتهم بسلاح ناري بدافع السرقة إلا أن المجني عليه نزل فورا من المركبة فقام الجاني بإطلاق النار عليه من مسدس ناري قام بسرقته من أحد الفلل السكنية ثم تركه ينزف وهرب من المكان مستغلا مركبة المجني عليه.
 
وذكر القاتل أنه أوقف السايرة عند شاطئ البحر في مكان مظلم وقام بسرقة مقتنيات المجني عليه الشخصية ومحفظته وغادر المكان، كما أرشد المتهم رجال الشرطة إلى مكان إخفاء السلاح الناري الذي ارتكب به الجريمة.
 
وجرى استكمال كافة الاجراءات لإحالة المتهم مع ملف القضية إلى النيابة العامة، لافتا أن شرطة الفجيرة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال والعبث بالأمن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout