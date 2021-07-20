إسرائيل تعلق على قرار شركة مثلجات أمريكية مقاطعة بلادها

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن قرار شركة البوظة والمثلجات الأمريكية "بن أند جيريز" مقاطعة إسرئيل يعد أمرا في غاية الخطورة.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غولدمان، تصريحات بينيت على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" قال فيها: " أكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تعتبر هذه الخطوة أمرا ستكون له انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".

وأضاف تغريدة أخرى للمتحدث عن الموضوع وجاء فيها: "اعتبر قرار شركة بن أند جيريز مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، حيث يدور الحديث في نهاية المطاف عن شركة تابعة ليونيليفر والتي اتخذت خطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".

كما أشار غولدمان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تحدث مع المدير التنفيذي لشركة يونيليفر، ألان جوب، التي تمتلك شركة "بن أند جيريز".