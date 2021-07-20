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الرياض تعبر عن إدانتها "للهجوم الإرهابي" في بغداد

20
JULY
2021
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، ليلة الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
 
وجدّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق قيادة وحكومة وشعبا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
 
قالت مصادر أمنية وطبية إن انتحاريا قتل ما لا يقل عن 35 شخصا، وأصاب العشرات، في سوق مزدحمة بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، عشية عيد الأضحى.
 
وقال مصدر بالشرطة إن الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذه، أسفر أيضا عن إصابة حوالي 60 شخصا من المتسوقين والمارة في المكان.
 
وقالت مصادر طبية لرويترز إن عدد القتلى قد يرتفع، لأن بعض المصابين في حالة حرجة.
 
وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع كبارة قادة الأمن لبحث تداعيات الهجوم، حسبما قال مكتبه في بيان مقتضب.
 
وقال الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر: "في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".
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