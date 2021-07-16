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وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج في بلادها

16
JULY
2021
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طالبت وزير الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي، اليوم الجمعة، جميع البلديات بإيقاف إبرام عقود الزواج.
 
ونقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن سميرة مرعي قلقها الشديد من استمرار تنظيم حفلات الزفاف، في الوقت الذي تمر به بلادها بوضع وبائي خطير، مشيرة إلى أن حضور مثل هذه الحفلات يساعد، بشكل كبير، على تواصل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما يؤدي إلى نفاد الأوكسجين في بعض المستشفيات التونسية.
 
وشددت سميرة مرعي، وزيرة الصحة التونسية السابقة، والإخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة، على وجوب إيقاف إبرام عقود الزواج، على الأقل، لمدة 15 يوما، بدعوى الحيلولة دون انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.
 
وتعاني المستشفيات التونسية أزمات متلاحقة في أجهزة التنفس الصناعي، ووحدات العناية المركزة وغيرها من الحاجات الأساسية لمرضى كورونا.
 
وطبقا لبيانات وزارة الصحة التونسية فقد سجلت تونس، الثلاثاء الماضي، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.
 
ومنذ بداية الجائحة سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.
 
وقد وجهت منظمة الصحة العالمية نداء لإغاثة تونس، بعد أن زادت معدلات الوفيات بها، إثر انتشار سلالات من الفيروس، منها السلالة الهندية وغيرها. وأرسلت العديد من الدول مساعدات عاجلة إلى تونس، منها السعودية، ومصر، وموريتانيا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول.
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