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الأردن يعلن ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بنسبة 7.5%

15
JULY
2021
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أعلنت خلود السقاف، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في الأردن، ارتفاع موجودات الصندوق في 2021 بنسبة نمو 7.5% بالمقارنة مع نهاية 2020.
 
وقالت السقاف إن موجودات الصندوق ارتفعت لتتجاوز 12 مليار دينار كما في 30 يونيو/ حزيران 2021 مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 7.5%. (1 دينار أردني يعادل 1.41 دولار أمريكي).
 
وأضافت السقاف في بيان، نشرته وكالة "عمون" الأردينة، أن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي دوات السوق النقدي 10.4%، السندات 58.1%، القروض 3.4%، الأسهم 17.9%، الاستثمارات العقارية 6.1%، والاستثمارات السياحية 2.5 %.
 
وأشار رئيس الصندوق إلى أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات، والذي يتم إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية والحد من المخاطر الاستثمارية، وكذلك الحد من تذبذب العوائد المتأتية من المحافظ الاستثمارية المختلفة.
 
وتابعت: "هذا التوزيع مكن الصندوق من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية جيدة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الأردني سواء بالتوسع في بعض الاستثمارات القائمة أو الدخول في استثمارات جديدة، كما مكن المؤسسة من الاستجابة السريعة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استحداث العديد من البرامج الجديدة".
 
وأشارت السقاف إلى أن دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5%.
وأكدت أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من السندات وأدوات السوق النقدي والتوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 
وشددت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على أن الصندوق لا يدخر جهدا في العمل بكل مهنية لتحقيق أفضل النتائج بهدف الحفاظ على متانة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمكينها من تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
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