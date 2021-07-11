بعد شهر من الجدل.. نتانياهو يخلي "منزل الأزمة"

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أخلى بنيامين نتانياهو وعائلته المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، بعد ما يقرب من شهر من الإطاحة بالزعيم منذ فترة طويلة من منصبه بتشكيل حكومة بديلة.

وأكد متحدث باسم العائلة أن نتانياهو غادر المنزل في شارع بلفور في القدس بعد وقت قصير من منتصف الليل، تماشيا مع الموعد النهائي المتفق عليه الشهر الماضي مع رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت.

وأصبح منزل بلفور رمزا لفضائح نتانياهو، وكان مسرحا لاحتجاجات أسبوعية ضد نتانياهو في معظم العام الماضي.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء آنذاك بالاستقالة أثناء محاكمته بتهمة الفساد، فيما نفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ورفض التنحي.

كان نتانياهو هو أطول رئيس وزراء في إسرائيل خدمة، حيث شغل المنصب على مدى السنوات الـ 12 الماضية وفترة قصيرة في التسعينيات، وشغل المقر منذ عام 2009.

لم يعلن بينيت بعد عن موعد انتقاله إلى هذا المسكن.