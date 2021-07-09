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مصر تسقط الجنسية عن اثنين من مواطنيها

9
JULY
2021
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أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين تجنسا بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية.
 
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن، سعد رضا شبل محمود سعد، من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 يناير 1997، لحصوله على جنسية أجنبية، دون حصوله على موافقة مسبقة من سلطات البلاد، كما شمل القرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن المصري الآخر، سعيد حسن فرج الله حسين فرج الله، مواليد 29 نوفمبر 1967، لتجنسه بجنسية أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة.
 
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
 
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
 
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
روسيا اليوم
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