living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وضع كارثي بالمستشفيات ونقص بالأوكسجين.. كورونا يعصف بتونس

9
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع اقتراب معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تونس من سقف الـ10 آلاف، قالت وزارة الصحة، الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد "انهارت" بعد التفشي السريع للوباء، وامتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الكوادر الطبية.
 
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علي في تصريحات إعلامية، إن الوضع داخل المستشفيات "كارثي"، وإن الأطباء "يعانون إرهاقا غير مسبوق، والمسؤولون يكافحون لتوفير الأوكسجين للمرضى".
 
وتسجل تونس منذ أسبوع أرقاما قياسية في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس ما فتئت ترتفع، وقد بلغت وفق الإحصائيات الرسمية 134 وفاة و9823 إصابة، الأربعاء، وسط تزايد المخاوف من عجز السلطات عن السيطرة على تفشي الوباء، وبلوغ سيناريو كارثي للأزمة الصحية.
 
وقال مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحة، نوفل السمراني، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عدد الوافدين على أقسام العناية الفائقة قد تضاعف في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور السلالة الهندية (دلتا) في البلاد".
 
وأكد أن "ضغطا كبيرا سجل في مختلف أقسام كوفيد-19 وأقسام العناية الفائقة، كما بلغت نسبة امتلاء أسرّة الإنعاش 95 في المئة، وأسرّة الأوكسجين 90 في المئة".
 
وأضاف السمراني: "نعمل على وضع أسرّة إضافية في الأقسام الأخرى وفي العيادات الخارجية بشكل يومي، كما أوقفنا كل العمليات الجراحية غير المستعجلة من أجل استيعاب مرضى كوفيد-19".
 
وأكد مدير عام الهياكل الصحية أن استهلاك الأوكسجين في تونس ارتفع من 25 ألف لتر في اليوم خلال الموجات السابقة من انتشار الوباء، إلى 125 ألف لتر في اليوم وأكثر حاليا، مما اضطر تونس لتوريد الأوكسجين، والتسريع في اقتناء آلات تكثيفه وتوزيعها على المستشفيات.
 
واعتبر المسؤول أن المنظومة الصحية في تونس "صمدت رغم الضغط، وقاومت الجائحة رغم العدد الكبير للمرضى"، داعيا المواطنين لتقليص هذا الضغط بالعمل على كسر حلقات العدوى والالتزام بالبروتوكولات الوقائية.
 
إجراءات حكومية
 
وتفرض السلطات التونسية حجرا صحيا شاملا في بعض المدن والمناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس منذ الأسبوع الماضي، بينما تشدد الإجراءات الوقائية في باقي المناطق والمحافظات.
 
وقررت الحكومة، الخميس، منع التنقل بين محافظات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، مستثنية أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وتنقلات الطلبة الذين يجتازون الامتحانات.
 
 
 كما دعت السلطات إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي، ومنع نقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل المناطق العمرانية.
 
وناقش مجلس الوزراء، الخميس، قانون الطوارئ الصحية الذي يمكّن الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء، وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم، ويسمح بإقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل، ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بأماكن سكنهم، ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق المحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
 
 
كذلك يتيح القانون لرئيس الحكومة إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي، لمعالجة التداعيات الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
 
أوضاع صعبة
 
وتشهد عدد من المناطق في تونس أوضاعا صعبة للغاية، ففي مركز الفحص بمحافظة زغوان شمالي البلاد، تجاوزت طاقة الاستيعاب للمستشفى المحلي أقصى قدراتها، ونفد مخزون الأوكسجين، مما دفع بالجهات الصحية إلى التدخل العاجل ونقل المرضى إلى المستشفيات المجاورة.
 
وتوجه 75 طبيبا تونسيا من كل الاختصاصات بنداء عاجل للسلطات من أجل إقرار حجر صحي شامل لمدة 6 أسابيع على الأقل، وإغلاق تام للحدود، وتسخير جميع الموارد البشرية والمادية العامة والخاصة في البلاد، لمجابهة الجائحة واقتناء 14 مليون جرعة من اللقاحات.
 
وشدد الأطباء في نص "وثيقة النداء"، على أن هذه الإجراءات المقترحة هي "الحل الوحيد لوقف تفشي الفيروس، والتقليص من عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات خاصة في ظل ما يتهدد تونس من خطر انتشار المتحور الهندي دلتا، واستنزاف كافة الإمكانيات البشرية والمادية للهياكل الصحية".
 
يذكر أن تونس تواصل تسجيل أعداد وفيات مرتفعة، تجاوزت منذ بداية الجائحة 15 ألفا و700 وفاة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout